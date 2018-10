Enfraquecida, Merkel não se recandidata à líderança da CDU

Extrema-direita entra no parlamento do Hesse

Fontes dentro da CDU garantem que Angela Merkel está disposta a não se recandidatar à liderança do partido no congresso de dezembro. Líder dos democratas-cristãos desde 2000 e chanceler desde 2005, Merkel terá comunicado a sua decisão à formação esta segunda-feira de manhã, após a CDU ter sofrido grandes perdas nas eleições de domingo no Hesse.

Esta decisão de Merkel, confirmada por fontres partidárias tanto à Deutsche Welle como à Reuters, enfraquecida pelos resultados das eleições de setembro de 2017 que obrigaram a repetir a grande coligação com os sociais-democratas do SPD, e pelos fracos resultados da CDU na Baviera e no Hesse, abre caminho para a luta à sua sucessão à frente do partido.

A decisão de Merkel provocou a queda do euro.

A eleição de domingo no Hesse viu tanto a conservadora CDU, quanto o SPD perderem terreno, enquanto houve ganhos para os Verdes e para a Alternativa para a Alemanha (AfD, de extrema-direita).

A CDU de Merkel acabou por conseguir salvar a maioria da sua coligação de governo regional com os Verdes.

Esta segunda-feira, a atenção está voltada para o futuro da "grande coligação" e da própria chanceler.

A líder dos social-democratas, Andrea Nahles, exigiu no domingo um "cronograma claro e vinculativo" para a concretização de projetos do governo antes que a coligação enfrente a revisão intermédia já acordada para o próximo outono.

A CDU de Merkel conseguiu 27% dos votos no domingo e os social-democratas 19,8 %.

Na última eleição em Hesse, em 2013, no mesmo dia que Merkel, no auge de seu poder, ganhou um terceiro mandato como chanceler, os resultados foram 38,3 e 30,7%, respetivamente.

Foi o pior resultado na região para os social-democratas desde a Segunda Guerra Mundial.

Merkel permanecerá no cargo de chanceler. Até agora, Angela Merkel sustentava que a liderança da CDU e da chancelaria eram duas posições que deveriam ser ocupadas pela mesma pessoa, enquanto o partido estivesse à frente do Governo, e havia declarado a sua intenção de concorrer à reeleição no congresso do seu partido em dezembro.

Os setores mais conservadores do partido mostraram-se insatisfeitos com a intenção de Merkel de se candidatar à reeleição, mas até agora não havia nenhuma candidatura contrária que tivesse peso político.

Friedrich Merz ou AKK

Agora, o ex-presidente do grupo parlamentar Friedrich Merz manifestou-se disposto a assumir a liderança "se o partido assim o quiser", de acordo com os meios de comunicação alemães.

Friedrich Merz é considerado um representante da ala conservadora do partido que abandonou a linha de frente da política depois de Merkel em 2002, como presidente da CDU, ter assumido assumiu a liderança da oposição ao último Governo de Gerhard Schröder.

Outra candidatura possível é a da atual secretária-geral da CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, conhecida pelas iniciais AKK e vista por muitos analistas como a sucessora designada por Angela Merkel.