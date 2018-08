Merkel e Sánchez discutem problemas migratórios na Andaluzia

Barco com 87 migrantes resgatados do mar chega ao sul de Espanha dentro de três dias

Os grandes temas da agenda europeia estiveram no menu do almoço deste sábado entre o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, e a chanceler alemã, Angela Merkel, mas o problema migratório deverá dominar o fim de semana que ambos vão passar na Andaluzia, tendo em vista a cimeira sobre imigração que o chanceler austríaco, Sebastian Kurz, na presidência rotativa da União Europeia, convocou para 20 de setembro em Salzburgo.

Merkel e Sánchez lembraram que as questões migratórias são "um desafio comum" a todos os países da União Europeia e defenderam um maior apoio aos países de origem para travar a chegada de mais pessoas às costas europeias. Ambos rejeitaram "o oportunismo daqueles que propõem o regresso às soluções fracassadas".

Merkel e o marido, Joachim Sauer, foram recebidos por Sánchez e a mulher, Begoña Gómez, na entrada do Palácio de los Guzmanes, em Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). Foi aqui que decorreu o almoço de trabalho entre os dois líderes, que viajam depois para o Palácio de las Marismillas, no Parque de Doñana.

Merkel conversa com Sánchez, ao lado do marido, Joachim Sauer, e da mulher do primeiro-ministro espanhol, Begoña Gómez © REUTERS/Marcelo del Pozo

O primeiro-ministro espanhol, que passa uns dias de férias com a família neste espaço, convidou a chanceler para o acompanhar durante este fim de semana. Merkel e o marido são adeptos das caminhadas e o domingo deverá ser um dia dedicado à natureza, no parque que é um santuário para o lince ibérico.

Mas primeiro é preciso preparar a estratégia para fazer face aos problemas migratórios. Com a política de tolerância zero de Itália e Malta, na rota do Mediterrâneo Central, Espanha tornou-se num dos principais pontos de entrada na Europa. Não só dos migrantes que cruzam ilegalmente o Mediterrâneo, com imagens de dezenas de pessoas a desembarcar nas praias da Andaluzia, mas também dos que saltam as cercas que separam os enclaves africanos de Ceuta e Melilla de Marrocos.

Já Merkel enfrenta uma forte contestação interna, dos parceiros bávaros da CSU, liderados pelo seu ministro do interior, Horst Seehofer, que ameaçou desfazer a coligação caso a Alemanha não fechasse as portas aos migrantes. Berlim, Madrid, junto com Paris e Lisboa, vão tentar apresentar uma frente comum em Salzburgo. Até agora falharam todas as propostas - desde as quotas de migrantes até às plataformas de desembarque fora da UE - e cada país ameaça seguir o seu próprio caminho.

Conferência de imprensa

"Temos de intensificar a cooperação com os países com África e abordá-lo de maneira conjunta", defendeu Merkel na conferência de imprensa, lembrando também que "o racismo que vemos em alguns membros [da União Europeia] não é um valor que se pode conciliar com os valores da UE". A chanceler defendeu também que "todos temos de assumir a nossa responsabilidade para encontrar uma solução para a crise migratória".

Merkel e Sánchez na conferência de imprensa © REUTERS/Marcelo del Pozo

Sánchez também defendeu a cooperação com os países africanos, lembrando que Marrocos é um dos principais parceiros da União Europeia e que também está a sofrer com a pressão migratória e reiterando que é necessário haver um controlo das fronteiras externas da União Europeia. "A imigração não chegou com este governo, o que chegou foi a política migratória", referiu o primeiro-ministro espanhol, repetindo uma frase que tem vindo a usar desde que chegou à Moncloa, falando no plano de choque que lançou para acolher todos os migrantes que chegam ao país.

"Devemos combater o problema da imigração defendendo de forma decisiva a necessidade de uma visão de conjunto a um problema que afeta toda a Europa. Espanha e Alemanha partilhamos essa visão", referiu Sánchez, "A Europa deve rejeitar o oportunismo que existe na atualidade".

Acordo para devolução de migrantes

Entretanto, os governos alemão e espanhol assinaram um acordo para a devolução em 48 horas de migrantes que cheguem à fronteira da Alemanha e que tenham antes apresentado um pedido de asilo em Espanha. Um acordo que o El País apelida de "gesto simbólico", visto que em 2017 não houve nenhum caso registado. Merkel revelou que está a ultimar um acordo semelhante com a Grécia.

No segundo encontro bilateral entre ambos, depois da reunião de 26 de junho em Berlim, Sánchez e Merkel tinham previsto também falar sobre a reforma da união monetária e económica, da necessidade de reforçar o pilar social da União Europeia, nomeadamente em questões relacionadas com o emprego de qualidade, assim como de temas relacionados com uma defesa comum europeia.