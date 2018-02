Pub

A chanceler alemã Angela Merkel advertiu esta quarta-feira a China que não deve relacionar os seus investimentos nos Balcãs com questões políticas, num momento em que Pequim é suspeito de pretender alargar por essa via a sua influência na Europa.

"Somos pelo livre comércio", sublinhou a chanceler alemã durante uma conferência de imprensa com o primeiro-ministro macedónio, Zoran Zaev, em Berlim.

"No entanto, deve ser recíproco", considerou Merkel. "Nas relações com a China, é muito importante que a abertura não surja apenas de uma parte, mas de todas as partes", precisou.

Por outro lado, procurar ligar as relações comercias "com questões políticas, não entendo que seja uma contribuição para o comércio livre", frisou a chanceler.

Merkel fez uma óbvia referência à iniciativa chinesa "Novas rotas da seda", um colossal projeto de investimentos em infraestruturas com destino à Europa, e que tem suscitado receios sobre um aumento da influência política do regime de Pequim no continente europeu.

Entre os alvos, diversos países do leste ou do sul do continente, dispostos a aceitar o dinheiro dos chineses, incluindo em setores estratégicos, como a Grécia que vendeu o porto do Pirei no âmbito das privatizações exigidas pelos credores europeus em troca de um resgate financeiro.

Contudo, Merkel não precisou o que entendia por indesejável influência política chinesa nas relações comerciais.

No entanto, diversos líderes europeus ocidentais parecem recear que os países dos Balcãs que beneficiem de investimentos chineses estejam de seguida mais propensos a defender os interesses de Pequim no interior da União Europeia (UE), essencialmente sobre a questão do comércio.

O projeto das "Novas rotas da seda" também esteve no centro da recente visita à China do Presidente francês Emmanuel Macron. Na ocasião, sublinhou que "certos países estão mais abertos aos interesses chineses, por vezes em detrimento de um interesse europeu".

Paris sublinhou a necessidade de uma posição comum face a Pequim entre os países da UE dispostos a privilegiar o interesse europeu face ao seu interesse nacional a curto prazo.