A alegada ameaça foi feita no Facebook durante uma troca de argumentos entre três pessoas

Um homem foi detido hoje na região de Barcelona por ter ameaçado de morte o líder do Ciudadanos, Albert Rivera, com mensagens no Facebook. "Aquilo que merecia era um tiro na cabeça", defendeu numa conversa com outras pessoas nesta rede social.

O indivíduo, cabeleireiro, está acusado pelos crimes de ameaças graves e incitação ao ódio. Foi detido em Igualada, esta manhã, quando se preparava para abrir o salão.

A detenção aconteceu depois de Albert Rivera ter apresentado queixa. A polícia conseguiu identificar as pessoas que participaram na conversa em que foi feita a dita ameaça.

"Este Rivera não tem nenhuma formação", terá dito um dos intervenientes. "Nem educação", acrescentou um outro. "Ia dizer o mesmo, mas ele acabaria com a única coisa que merecia: um tiro na cabeça", rematou o terceiro, que acabou detido.

Um porta-voz do partido já agradeceu o trabalho da polícia. "No Ciudadanos não vamos permitir que se ameacem pessoas por pensarem de forma diferente", disse J.J. Gálvez, citado pelo jornal espanhol El País. O mesmo responsável defendeu que "o nacionalismo na Catalunha provocou uma rutura social que demorará anos a repor".

Já antes Albert Rivera sofrera ameaças, mais precisamente através dos pais. A loja destes em Granollers foi vandalizada com escritos intimidatórios.

A imprensa espanhola recorda que a 9 de janeiro uma mulher de Badalona, a cerca de 10 quilómetros de Barcelona, foi condenada a quatro meses de prisão por desejar que a líder do Ciudadanos da Catalunha fosse vítima de uma violação em grupo. A pena ficou suspensa depois de aceitar um acordo que implica participar num curso sobre igualdade e tolerância e não cometer delitos nos próximos dois anos.