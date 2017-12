Pub

O jantar consistiu num prato de esparguete com apenas um mexilhão e alguns salgados

Um prato de esparguete "com apenas um mexilhão", panado de peixe, croquetes e o que parecem ser vegetais assados, além de uma garrafa com água, foi o jantar dos agentes destacados para ficarem de serviço durante a noite de Consoada, em Barcelona.

O subinspetor da polícia espanhola, Alfredo Perdiguero, partilhou uma foto do jantar no Twitter e escreveu que tinha "vergonha" do menu que ofereceram aos "seus" homens e perguntou: "Parece uma ceia de Natal normal?

O ministro do Interior, Juan Ignacio Zoido, citado pelo jornal El Mundo, ordenou que a polícia abra uma investigação confidencial sobre o controverso cardápio de Natal e o Sindicato de Polícia Unificado também manifestou o seu desagrado, acrescentando outra foto do menu natalício e a hashtag #vergonha.