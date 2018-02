Pub

Em quatro estados dos EUA a idade mínima para possuir um fuzil ou uma espingarda está entre os 14 e os 16 anos, mas 28 estados não exigem sequer uma idade mínima. Na Florida, aos 18 anos já se pode comprar uma arma militar

Nos EUA, a maioridade só é atingida aos 21 anos e essa é a idade para se poder comprar álcool legalmente. No entanto, na maioria dos estados norte-americanos,é possível comprar um fuzil de estilo militar AR-15 a partir dos 18 anos.

As leis dos EUA têm requisitos de idade mais rigorosos para a compra de armas de mão do que para os fuzis de estilo militar que se têm tornado a arma de escolha para tiroteios em massa, como o que aconteceu esta quarta-feira numa escola da Florida.

O limite de idade é menor para armas longas, uma categoria que inclui fuzis de caça tradicionais, espingardas e armas de estilo militar que encaixam na categoria, segundo a lei, de "armas de assalto". Depois de uma proibição federal que incidia sobre armas de assalto ter caducado em 2004, apenas sete estados e o Distrito de Colúmbia - ao qual pertemce Washington - continuam a proibir esse tipo de armas de fogo.

Nikolas Cruz, de 19 anos, acusado de matar 17 pessoas na escola Marjory Stoneman Douglas, na Florida, usou precisamente um fuzil de estilo AR-15. Comprou a arma há cerca de um ano, de acordo com os media norte-americanos.

"É absolutamente impressionante que um jovem adulto que esteja impedido legalmente der comprar álcool possa entrar numa loja de armas e, desde que passe na verificação de antecedentes criminais, consiga comprar uma arma muito poderosa e, em alguns casos, armas militares ", disse Lindsay Nichols, diretora da política federal do Centro de Direito de Giffords, de prevenção da violência armada, citada pelo jornal The Guardian.

Nichols explicou que as leis que tornaram mais fácil a compra de armas longas do que as armas de mão foram decididas numa altura em que os fuzis de estilo militar eram muito menos populares e quando os adolescentes compravam armas longas para as usar na caça.

"Este é um dos muitos casos em que as nossas leis de posse de arma estão desatualizadas. Precisamos de uma reforma", disse a responsável.

Aumentar a idade legal de consumo de álcool para 21 anos ajudou a salvar vidas nos EUA, de acordo com os Centros para Controle e Prevenção de Doenças, a agência federal, que cita pesquisas que mostram que o aumento da idade legal de consumo de álcool para 21 anos conseguiu atingir um declínio médio de 16% nos acidentes de carro.

Segundo o The Guardian, enquanto os fuzis de estilo AR-15 se tornaram a arma de escolha para alguns dos mais recentes e mortíferos ataques em massa nos EUA, essas armas de estilo militar ainda são comparativamente raramente usadas na violência armada diária. Entre 2010 e 2014, apenas 3,55% dos assassinatos de armas foram realizados com qualquer tipo de fuzil, de acordo com uma análise do jornal aos dados do FBI. A maioria dos assassinatos com armas ainda está relacionada com revólveres, "mais fáceis de ocultar e mais facilmente transportáveis".

"O pressuposto era de que fuzis e armas longas não seriam usadas em crimes", explicou Lindsay Nichols.

Existem ainda menos restrições para a posse de rmas longas do que para a sua aquisição.

No total, 28 estados não têm exigência de idade mínima para possuir um fuzil, de acordo com o Giffords Law Center. Quatro estados definem a idade mínima para possuir um fuzil ou uma espingarda: entre os 14 e os 16 anos. A Florida exige que os residentes tenham 18 anos para possuir uma arma longa.

Embora a alteração aos limites de idade para a compra de armas ou a posse de armas não tenha sido uma questão em debate nos últimos anos, Nichols acredita que: "Apertar as restrições de idade para compras de armas seria uma solução fácil, que poderia ter um impacto relativamente significativo em alguns tipos de violência armada ".