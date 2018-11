Menino francês agredido até à morte por não fazer os trabalhos de casa

Quatro pessoas da mesma família foram detidas por suspeitas de estarem envolvidas nas agressões que levaram à morte de um menino de 9 anos que se recusou a fazer os trabalhos de casa, em setembro, na cidade de Mulhouse, em França.

De acordo com fontes policiais, citadas pela BBC, a criança foi atingida com o cabo de uma vassoura, quando se encontrava em casa com o irmão mais velho, a irmã e uma meia-irmã. Embora a mãe não estivesse presente, os relatórios policiais indicam que tinha conhecimento do que estava a acontecer, pelo que também foi detida.

Após a morte da criança, em setembro, os moradores de Mulhouse organizaram uma vigília para prestar apoio aos pais. No entanto, na sequência dos depoimentos da família e da autópsia, a polícia decidiu continuar com a investigação, cujos resultados só foram divulgados recentemente.

Ao examinar o corpo da criança, foram descobertas várias contusões, sobretudo nos pés. Apesar de a morte ter sido reportada como uma paragem cardíaca, os especialistas asseguram que o menino morreu devido às agressões que sofreu. De acordo com a imprensa local, a criança terá sido atingida com um vassoura e outros objetos cortantes.

A mãe do rapaz não estava em casa, mas, segundo os relatos, terá incentivado o castigo dado à criança, que não queria fazer os trabalhos de casa.

Neste momento, o principal suspeito da morte da criança é o irmão mais velho, de 19 anos, mas prossegue a investigação ao caso.