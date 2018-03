Pub

Criança terá ido buscar arma ao quarto dos pais, enquanto a mãe estava na cozinha a preparar o almoço

Um menino de 9 anos matou a irmã, de 13, por causa de um comando da consola. O caso aconteceu, refere a CNN, em Monroe County, Mississippi (EUA), durante o fim de semana.

"Ele queria o comando, e suponho que sabia onde encontrar a arma", contou o xerife Cecil Cantrell. O rapaz terá ido buscar a arma à mesa-de-cabeceira do quarto dos pais e atirou contra a irmã, enquanto a mãe estava na cozinha a preparar o almoço.

O caso ainda está em investigação e não há para já acusação. "Estamos a falar com o procurador distrital", acrescentou o xerife. Cecil Cantrell adiantou ainda que nunca tinha lidado com um caso como este e espera nunca mais ter de lidar. A menina ainda foi levada para o Le Bonheur Children's Hospital, em Memphis. O óbito acabou por ser declarado no domingo.