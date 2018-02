Pub

Nem pais da menor nem a própria sabiam da gravidez. Caso está a ser investigado pelas autoridades

Uma menina de 11 anos que deu entrada num hospital de Múrcia, Espanha, com dores no abdómen estava afinal em trabalho de parto e acabou por dar à luz um bebé do sexo masculino. Ambos estão de boa saúde, mas os contornos do caso estão agora a ser investigados pelas autoridades.

Segundo a Radio Murcia, citada pela Cadena Ser, nem os pais da menina, imigrantes naturais da Bolívia, nem a própria sabiam da gravidez. Quando a menor se começou a queixar de dores, na sexta-feira, todos pensaram tratar-se de um problema digestivo e foi o que descreveram aos paramédicos da ambulância e nas urgências do hospital Virgem da Arrixaca.

Os médicos depressa perceberam que, na realidade, se tratavam das dores de trabalho de parto.

A menor teve o filho ainda nesse dia, de forma natural.

Em Espanha, a idade para o consentimento sexual é atualmente de 16 anos. No entanto, as relações sexuais com um menor de 16, desde que consentidas, não configuram crime "se o autor for de idade aproximada da vítima e tiver um nível semelhante de maturidade", segundo escreve o El Pais.