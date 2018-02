Pub

Criança e pais não sabiam da gravidez

Uma menina de 11 anos deu à luz um filho no hospital de Murcia, Espanha, no sábado passado. Segundo o El País, que cita um porta-voz do hospital, mãe e filho estão bem.

A criança de 11 anos deu entrada no hospital na sexta-feira passada: os pais chamaram uma ambulância porque acreditavam que a filha teria um problema de estômago que lhe estava a provocar dores fortes. "Nem a criança nem nenhum dos membros da família disseram que estava grávida e quando foram questionados afirmaram que não sabiam", revelou a Cadena Ser. O parto foi natural e a menina não teve de passar pelo bloco operatório.

A família será de origem boliviana e o hospital, como acontece nestes casos, foi obrigado a ativar o protocolo e informar as autoridades e os serviços da segurança social: tal como em Portugal, em Espanha a idade mínima para consentir uma relação sexual são os 16 anos, pelo que será necessário agora averiguar eventuais responsáveis pelo delito.