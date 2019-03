Memorial judeu vandalizado em Estrasburgo. É o segundo ataque em menos de um mês

"Um novo ato de antissemitismo na nossa cidade", escreveu o presidente da câmara de Estrasburgo, França, na sua conta de Twitter. De acordo com Alain Fontanel, um memorial judeu junto à antiga sinagoga da cidade foi vandalizado este sábado. Mas este é apenas mais um caso de vandalismo entre muitos contra ícones judeus na cidade, de acordo com a BBC.

No mês passado, a poucas horas de um protesto nacional contra o aumento de ataques antissemitas, dezenas de sepulturas num cemitério judeu em Quatzenheim, perto de Estrasburgo, foram marcadas com suásticas e mensagens antissemitas a spray . O episódio não deixou nem o presidente francês Emmanuel Macron indiferente, que visitou o local e expressou a sua "total determinação em combater o antissemitismo em todas as suas formas".

Só naquela zona, este último é o segundo ataque deste género.

Mas o mesmo aconteceu no início de fevereiro em várias caixas de correio que tinham a fotografia da antiga ministra da saúde, Simone Veil, sobrevivente do campo de concentração em Auschwitz e que morreu em 2017.

"Infelizmente, a história repete-se", disse o autarca de Estrasburgo. Em setembro de 1940, em plena II Guerra Mundial, a sinagoga foi incendiada por nazis.

Alain Fotanel garantiu que as autoridades locais estão agora fazer os possíveis para encontrar e capturar os autores deste último ato de vandalismo.

Os casos de antissemitismo em França aumentaram bastante nos últimos anos. As últimas estatísticas mostram um aumento de 74% no número de ataques antissemitas no país com a maior comunidade judaica da Europa. Em 2017, contabilizaram-se 311 ataques, mas em 2018 foram 541, mais 230.

E o aumento da extrema-direita no país e por toda a Europa é a razão das estatísticas, segundo alertam os grupos judaicos em França.

Também na Alemanha, os ataques contra judeus aumentaram 10% ao longo do ano passado, com uma subida de 60% de ataques físicos.