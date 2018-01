Pub

O palestiniano Mohamed Hamdan foi atingido pela explosão ao abrir a porta do carro

Um responsável do movimento islamita palestiniano Hamas ficou hoje ferido com gravidade na explosão de um carro armadilhado na cidade de Sídon, no sul do Líbano, informaram fontes oficiais.

O palestiniano Mohamed Hamdan foi atingido pela explosão ao abrir a porta do seu carro, indicaram fontes militares consultadas pela agência espanhola EFE. A agência EFE noticiou que a explosão ocorreu num campo de refugiados palestinianos nos arredores da terceira maior cidade libanesa.

Fonte médica ouvida pela agência francesa AFP, por seu lado, precisou que Hamdan ficou ferido com gravidade nas pernas e foi hospitalizado.

A AFP adiantou apenas que a explosão no carro ocorreu à porta do prédio onde vivia Hamdan, onde ainda se encontra o veículo completamente carbonizado.

Um responsável do Hamas, Yihad Taha, disse que Hamdan trabalha no gabinete do coordenador político Ahmad Aberd el Hali, noticiou a Agência Nacional de Noticias (ANN), agência oficial libanesa.

"A sua condição é estável", precisou a ANN.

Mohamed Hamdan é conhecido igualmente pelo nome "Abu Hamza".

O Hamas não fez ainda qualquer comentário sobre o atentado.

Dezenas de milhares de refugiados palestinianos vivem atualmente no Líbano, a grande maioria nos 12 campos que existem no país.