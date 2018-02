Pub

O ambiente conjugal entre o presidente dos EUA e a primeira-dama continua a dar sinais de muita frieza

A primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, recusou-se este sábado a posar ao lado do marido, Donald Trump, para fotografias à chegada do casal na Florida, para uma estada na estância de Mar-a-Lago.

Num vídeo partilhado nas redes sociais é possível ver o casal presidencial a descer do Air Force One, no aeroporto de Palm Beach, mas enquanto Trump para para acenar aos fotógrafos - sendo da praxe haver um momento para as câmaras nestas ocasiões - Melania segue para a limusina a grande velocidade.

O clima entre Melania e Donald Trump está de novo a passar por um momento de particular frieza, após as notícias de que o presidente dos Estados Unidos pagou a uma atriz pornográfica para que esta que não contasse a relação que tivera com ele, ocorrida numa altura em que Melania recuperava do parto do seu filho, Barron.

Ainda na passada terça-feira, foi notado que a primeira-dama e o presidente viajaram em carros separados ao Capitólio, para o discurso do Estado da Nação. Algo inédito na história americana recente.

