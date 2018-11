Melania Trump esteve um dia no Cairo e fatura do hotel foi de 83 mil euros

O Departamento de Estados dos Estados Unidos da América pagou uma fatura de um hotel no Cairo de 83 mil euros por um único dia, durante a visita ao Egito, em outubro, da primeira-dama norte-americana, Melania Trump, de acordo com a Quartz.

Melania Trump esteve hospedada durante seis horas - não chegou a passar a noite no hotel - no Semiramis International Cairo, cujo valor da suíte presidencial é de 611 euros por noite, de acordo com a página do hotel. Não há detalhes sobre quanto foi gasto, mas, além da suíte presidencial, na fatura também constam os restantes quartos da comitiva que acompanhou Melania.

A fatura foi paga em 30 de setembro, uma semana antes da visita da primeira-dama norte-americana, em 6 de outubro.

A paragem no Cairo, capital do Egito, surgiu depois das viagens da primeira-dama dos Estados Unidos ter viajado pelo Gana, Malawi e Quénia, no âmbito da campanha "We Care" (em português, "Nós importamo-nos").

A campanha surge depois de Melania Trump ter sido pressionada por um jornalista egípcio sobre a decisão de utilizar um casaco com a mensagem "Não me importo na realidade, tu importas-te", nas costas, durante uma visita em junho à fronteira entre os EUA e o México para ver crianças migrantes.

Na altura, Melania respondeu: "Preferia que as pessoas se focassem no que faço e não no que visto."