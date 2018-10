Melania admite esconder telemóvel a Trump para ele não usar tanto o Twitter

Alguma vez escondeu o telemóvel ao marido, o presidente Donald Trump, para ele não fazer tantos posts no Twitter? "Sim", respondeu a primeira dama dos EUA, Melania Trump, citada pela jornalista Katie Rogers do New York Times.

Melania, que terminou no Cairo, Egito, a sua primeira viagem internacional a solo como primeira dama norte-americana, aceitou responder a algumas perguntas colocadas pelos jornalistas e esta foi uma delas.

"Nem sempre concordo com o que ele tweeta e digo-lhe isso. Dou a minha opinião honesta e o meu conselho honesto. Às vezes ele dá-me ouvidos e outras vezes não. Tenho a minha própria voz, as minhas opiniões e é muito importante que eu exprima aquilo que sinto", afirmou Melania, que esteve de visita ao Gana, Malawi, Quénia e Egito.

Questionada sobre a nomeação do juiz Brett Kavanaugh para o Supremo, Melania disse: "Congratulo-me que a Dra For tenha sido ouvida". Referia-se a uma das mulheres que o acusaram de abusos sexuais, Christine Blasey Ford, professora de psicologia da Califórnia. A primeira dama prosseguiu sobre o controverso nomeado pelo marido para o Supremo: "Congratulo-me que o juiz Kavanaugh tenha sido ouvido e que a investigação do FBI tenha sido feita".

Melania falava aos jornalistas numa altura em que o Senado dos EUA se preparava para votar esta nomeação.

Sobre o tema dos abusos sexuais, a primeira dama declarou: "Temos que ajudar todas as vítimas, qualquer que seja o tipo de abuso que sofreram. Sou contra quaisquer tipo de abuso ou violência".

Questionada sobre o chapéu branco que usou na visita ao Quénia, criticado por fazer lembrar os safaris do tempo do colonialismo, a primeira dama, algo irritada, respondeu: "Quem me dera que as pessoas se concentrassem mais no que eu faço e não no que eu uso".