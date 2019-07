Meghan Markle criticada pela forma como segurou o filho

Foi a primeira vez que as quatro crianças da família real britânica saíram a público juntas. Mas as atenções viraram-se para a Duquesa de Sussex, criticada pela forma como segurava o filho, Archie, nascido há pouco mais de um mês e batizado no início de julho. Meghan Markle esteve presente num evento de caridade, onde o príncipe Harry participou numa partida de polo.

"É só de mim ou não é assim que é suposto segurar num recém-nascido", lia-se na rede social Twitter. Um comentário que se repetiu pelas redes sociais, sem qualquer benevolência pela estreia como mãe da duquesa. "Pergunta à tua babysitter como segurar um bebé", recomendavam.

Se por um lado houve quem criticasse Meghan Markle, também houve quem tentasse encontrar explicações para a forma desconfortável como a duquesa parece estar a segurar no filho.

"Alguém considerou que ela poderá não conseguir segurá-lo de outra forma devido às complicações (físicas) do parto ou que ele poderá estar com refluxo e precisa de estar em pé?", escreviam. E até houve quem fizesse a comparação com Kate Middleton, Duquesa de Cambridge, partilhando uma fotografia em que a mesma aparece a segurar um dos filhos. "As mães podem segurar os seus filhos de diferentes formas, mesmo quando és uma mãe experiente."

Desde o primeiro dia que Meghan Markle tem sido alvo de escrutínio por parte da opinião pública. Quer pelo vestuário que escolhe quer por decidir cerimónias mais privadas - como aconteceu com o batizado do pequeno Archie.