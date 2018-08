Meghan Markle calça marca italiana com assinatura portuguesa

No segundo traje do dia, Megan surgiu com um vestido Stella McCartney e uns sapatos Aquazzura

A hipótese de Meghan Markle calçar sapatos de marca portuguesa no dia do casamento não se chegou a concretizar, mas nem por isso o calçado escolhido pela nova duquesa de Sussex deixou de ter uma assinatura nacional. No conjunto que escolheu para a receção da noite, a noiva surgiu com um vestido branco de Stella McCartney e uns sapatos acetinados, em tom nude, da Aquazzura, marca italiana com sede na cidade de Florença e que tem como co-fundador e sócio um português, Ricardo D'Almeida Figueiredo.

Fundada em 2011, pelo português e pelo colombiano Edgardo Osorio (diretor criativo da marca), especializada em calçado feminino de luxo, a Aquazzura tem tido desde então um crescimento exponencial, contando atualmente com lojas em Londres, Paris, Nova Iorque, Miami, Las Vegas ou Moscovo, entre outras.

No ano passado a marca italiana avançou com um processo contra Ivanka Trump (que tem uma linha de roupa e acessórios), filha do presidente norte-americano, acusando-a de ter copiado umas sandálias da marca, um modelo denominado Wild Thing, um dos mais icónicos da Aquazzura e que custa quase 700 euros. A queixa acabou por ficar pelo caminho: as duas partes chegaram a acordo extrajudicial, já no final do ano, mas os termos do entendimento não foram revelados.

A marca de Edgardo Osorio e Ricardo D'Almeida Figueiredo, sócios e companheiros, já é presença habitual nas passadeiras vermelhas, seja nos pés de Rihanna ou Julianne Moore. E não é a primeira vez que Megan Markle opta pela Aquazzura num evento importante: já no anúncio de noivado, a agora duquesa de Sussex calçava uns sapatos desta marca, no valor de 550 euros.

Outra marca de calçado, esta totalmente portuguesa, já mereceu elogios do novo membro da família real britânica. Em 2016, durante as gravações da série de televisão Suits, Meghan Markle partilhou no Instagram uma fotografia em que surge com umas sabrinas da Josefinas. "De volta às gravações novamente. Com os meus sapatos favoritos da Josefinas para manter os pés confortáveis entre cenas", escreveu então a atriz norte-americana, mostrando um modelo Gato Cheshire, que custa 220 euros.