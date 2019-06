Mega-apagão deixa 48 milhões sem electricidade na Argentina e no Uruguai

Um corte de eletricidade na Argentina e no Uruguai está a deixar 48 milhões de pessoas sem luz, este domingo, de acordo com a principal empresa de eletricidade argentina.

A energia faltou por volta das 07.00 horas locais (11:00 em Portugal) e afetou a capital federal e as províncias de Santa Fé, São Luís, Formosa e Terra do Fogo. De acordo com o jornal argentino Clarín, os comboios e o metro estão parados desde o início e há problemas no trânsito por os semáforos não estarem a funcionar.

"Uma falha no sistema de interconexão elétrica deixou toda a Argentina e o Uruguai sem energia", escreveu a Edesur, a principal empresa energética da Argentina, na rede social Twitter.

O diretor geral da empresa que providencia a energia, Marcelo Cassin, já avançou "que não há registo de nenhum apagão como este" e que podem passar horas até conseguirem resolver a situação.

O corte terá ainda afetado algumas zonas do Brasil e do Paraguai. Nas redes sociais, estão a ser partilhadas imagens do mega-apagão.

A secretaria de estado da energia está a investigar as causas do apagão.