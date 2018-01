Pub

Teste cognitivo foi pedido pelo próprio Presidente dos EUA

Donald Trump, Presidente dos EUA, teve um resultado normal num exame cognitivo e está com uma excelente saúde, embora pudesse beneficiar de uma dieta com menos gorduras e de mais exercício, disse o médico da Casa Branca esta terça-feira.

"Em suma, o estado de saúde [de Trump] é excelente", disse o médico Ronny Jackson aos jornalistas, de acordo com a Reuters.

"Ele continua a ter os benefícios de uma vida sem tabaco e álcool", acrescentou.

Os exames médicos a Donald Trump foram feitos na última sexta-feira, numa semana em que a saúde mental de Trump foi posta em causa devido ao livro "Fire and Fury: Inside the Trump White House" ("Fogo e Fúria: Dentro da Casa Branca de Trump"). No livro, o Presidente dos EUA é retratado como sendo infantil.

Assim, foi o próprio Trump a pedir um exame cognitivo, e Ronny Jackson explicou que o Presidente é "mentalmente muito astuto e muito intacto". "Ele está em forma para o trabalho, estará para o que falta do mandato e até para um próximo se for eleito", acrescentou.