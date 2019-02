May propõe adiar Brexit se acordo não for aprovado

Adiar ou não o Brexit? May arrisca nova derrota no Parlamento

A primeira-ministra britânica acabou de anunciar aos deputados que, caso o seu acordo seja chumbado, vai levar a votos uma extensão do Brexit.

Theresa May está esta terça-feira na Câmara dos Comuns, onde admitiu pela primeira vez que a saída do Reino Unido da União Europeia (UE) pode não se concretizar a 29 de março, como está previsto. May disse que, se o Parlamento rejeitar o acordo, o governo avançará a 14 de março com a proposta de uma extensão "curta" do período para a saída da União.

A líder britânica sublinha, no entanto, que uma extensão do artigo 50 (que permite a saída de um Estado-membro da UE) não é a solução para o problema - no final, o Reino Unido terá de sair com acordo, sair sem acordo ou não sair da União. May adiantou que o ministro dos Negócios Estrangeiros está a escrever aos seus homólogos europeus a pedir garantias sobre os direitos dos britânicos espaço da UE no cenário de uma saída sem acordo.

A líder do governo lembra que o Parlamento deu a palavra aos cidadãos quanto à saída da União Europeia, mas acrescenta que esta já não é posição dos trabalhistas, que esta segunda-feira anunciaram o apoio a um segundo referendo ao Brexit. E acusa Jeremy Corbyn, o líder do Labour, de defender um referendo "divisionista" que levaria o país de volta à estaca zero.

