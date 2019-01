May pede à UE para reabrir negociações sobre o Brexit

A primeira-ministra britânica, Theresa May, terá informado os líderes europeus que quer reabrir as negociações do acordo de Brexit, de forma a conseguir que este tenha o apoio do Parlamento britânico. A informação foi revelada durante o Conselho de Ministros desta manhã.

A União Europeia tem recusado, até agora, reabrir a negociação sobre o Acordo de Saída, algo que May diz ser necessário para alterar o backstop, o mecanismo de salvaguarda que impede o regresso a uma fronteira física entre Irlanda do Norte e República da Irlanda.

"A primeira-ministra disse que, para conseguir o apoio da Câmara dos Comuns, têm que ser feitas mudanças legais ao backstop, o que representa reabrir o Acordo de Saída", disse o porta-voz de May aos jornalistas. A primeira-ministra irá falar ao longo do dia com os líderes europeus.

"Ela disse que um voto na emenda de [Graham] Brady torna claro que a atual natureza do backstop é a razão principal para o Parlamento não apoiar o acordo", acrescentou, citado pela Reuters.

May vai apoiar-se numa das emendas que deverá ser discutida esta tarde no Parlamento britânico. Esta defende que o backstop, que não recebe o apoio até dos conservadores que alegam que a União Europeia ainda fica com o controlo, deve ser "substituído por disposições alternativas". Algo que Bruxelas já recusou fazer.

A primeira-ministra quer ter um novo acordo pronto o mais rapidamente possível, com um novo voto sobre o Brexit no Parlamento a 14 de fevereiro.