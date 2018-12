May fica trancada dentro do carro à chegada de encontro com Merkel

May quer garantia adicional da UE no acordo do Brexit

A primeira-ministra britânica, Theresa May, ficou fechada por dentro no automóvel em que seguia ao chegar ao encontro com a chanceler alemã. Um episódio que suscitou de imediato comentários metafóricos sobre o facto de May estar refém de si própria dentro do governo e da UE. Angela Merkel recebe a governante do Reino Unido em Berlim depois de Mark Rutte, primeiro-ministro da Holanda, o ter feito em Haia. Ao final da tarde, em Bruxelas, será a vez do presidente da Comissão Europeia Jean-Claude Juncker.

Estas reuniões de May com os líderes europeus servem para apurar a possível disponibilidade - ou não - para renegociar o acordo do Brexit. Este foi fechado em novembro, após meses de negociações, tendo sido aprovado pelo Conselho Europeu. Mas continua a suscitar oposição interna, nomeadamente no que diz respeito ao backstop, ou seja, mecanismo de salvaguarda para impedir o regresso de uma fronteira física entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda após a saída do Reino Unido da UE.

Até agora, todas as declarações feitas por dirigentes europeus foram no sentido de que não há renegociação possível, mas falta ver o que resulta do Conselho Europeu de quinta e sexta-feira em Bruxelas.