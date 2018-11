May e Corbyn aceitam fazer um debate sobre o Brexit. Só falta decidir o canal

"Se fosse hoje, acordo do Brexit talvez não passasse. Mas com 2 semanas de campanha, quem sabe?"

A primeira-ministra britânica, Theresa May, e o líder do Labour, Jeremy Corbyn, aceitaram participar num debate televisivo sobre o Brexit. O problema é que não há acordo sobre qual a estação de televisão e o formato que este debate deve ter. May concordou com o debate na BBC, no dia 9 de dezembro, enquanto Corbyn prefere a proposta da rival ITV.

A BBC anunciou que May tinha aceitado o convite para o debate no domingo, dois dias antes de os deputados britânicos votarem no Parlamento o acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia. Uma votação para a qual a primeira-ministra não parece ter o apoio suficiente.

O formato do debate na BBC, segundo indicou o editor de Política Norman Smith, inclui um painel de pessoas envolvidas no tema que poderiam fazer perguntas aos dois líderes partidários. Segundo a mesma fonte, May aceitou o debate "porque existe a ideia do lado do governo que a BBC irá abordar o cerne da questão, ou seja, o acordo".

O debate na BBC seria às 20.00, em Birmingham.

Contudo, o líder do Labour disse que tinha concordado com a proposta da ITV, não com a da BBC, e o partido diz que o tema ainda está a ser debatido. O formato proposto pela ITV passa por um frente a frente, sem audiência.