May diz que "rejeitar acordo é voltar à estaca zero". Corbyn quer "plano B"

May no debate do Parlamento

Theresa May: Londres vota acordo do Brexit antes do Natal

A primeira-ministra britânica, Theresa May, defendeu hoje no Parlamento que é dever dos deputados "decidir o que é do interesse nacional" e apoiar o acordo de Brexit alcançado com a União Europeia e aprovado no fim de semana para os líderes europeus.

"Podemos apoiar este acordo e avançar para um futuro próspero ou podem rejeitar este acordo e voltar à estaca zero", defendeu. "Como ninguém sabe o que vai acontecer se este acordo não passar, abriria a porta a mais divisões e mais incertezas, com todo o risco que isso traz", disse.

May não tem a maioria necessária no Parlamento para garantir que o acordo do Brexit passe, enfrentando também divisões no próprio Partido Conservador. Durante o debate, May diz que está focada em ganhar a votação, não em fazer planos caso não o consiga fazer.

"É o acordo certo para o Reino Unido porque cumpre a decisão democrática do povo britânico. Recupera o controlo das nossas fronteiras, acaba com o livre movimento das pessoas de uma vez por todas, permitindo ao governo introduzir um novo sistema de imigração baseado em quotas", disse May no debate no qual revela aos deputados britânicos o acordo alcançado no fim de semana em Bruxelas. Um acordo que vai garantir que vamos sair a 20 de março de uma forma "suave e normal".

Mencionando que o backstop (mecanismo se salvaguarda) que será acionado caso não haja um acordo sobre a relação futura entre Reino Unido e União Europeia no final do prazo de transição e que evita a existência de uma fronteira física entre as duas Irlandas, May admite que é um tema que ainda deixa os deputados com dúvidas. É uma "apólice de seguro" que ninguém quer usar, refere, acrescentando contudo que "sem backstop não há acordo".

May defende o acordo alcançado no que diz respeito a Gibraltar, agradecendo ao líder do enclave britânico no sul de Espanha, Fabian Picardo, pelo seu papel nas negociações. "A nossa posição em relação à soberania não mudou nem vai mudar", reiterou a primeira-ministra, dizendo que Madrid não conseguiu as mudanças que queria. "O governo queria uma mudança no texto do acordo de saída sobre Gibraltar e não conseguiu", referiu.

Segundo uma carta enviada aos deputados com as próximas datas importante, o debate sobre o acordo do Brexit deverá começar na terça-feira, 4 de dezembro, e prolongar-se durante cinco dias úteis, com a votação final a calhar na terça-feira seguinte, a 11 de dezembro (na sexta-feira, 7 de dezembro, não há trabalhos). O objetivo é concluir tudo antes do Conselho Europeu de 14 e 15 de dezembro.

Jeremy Corbyn: "nada mudou"

O líder da oposição, Jeremy Corbyn, diz que May está a querer vender algo novo quando "nada mudou". Em relação à ameaça de que rejeitar o acordo é voltar à estaca zero, o líder trabalhista refere que o governo "nunca saiu da estaca zero".

"Este acordo não é um plano para o futuro do Reino Unido", refere, dizendo que não há outra opção a não ser rejeitá-lo. Corbyn diz que o acordo não tem o apoio de nenhum dos lados do Parlamento, nem do país. "É um ato de automutilação nacional."

Corbyn quer um "plano B" sobre o Brexit, alegando que há um acordo que conseguirá o apoio do Parlamento. Um acordo baseado "numa união aduaneira abrangente, um forte acordo de mercado único que protege os direitos dos trabalhadores e tem salvaguardas ambientais".

Debate longo

Quando apresentou pela primeira vez o acordo do Brexit, May esteve três horas a responder às perguntas dos deputados. O debate de hoje teve mais de duas horas e meia, , com vários deputados a interpelar a primeira-ministra. E só mais de uma hora depois do início do debate, é que houve uma deputada (Nicky Morgan) a apoiar o acordo, dizendo que sair sem ele sairá mais caro.

O ex-líder conservador, Ian Duncan Smith, voltou a questionar May sobre o backstop, dizendo que o presidente francês, Emmanuel Macron, tem razão quando diz que o Reino Unido "irá ficar sob enorme pressão" para evitar o acionar do backstop, pelo que irá concordar com qualquer coisa no futuro acordo comercial.

May responde que ninguém quer ter que o usar, mas reconhece que existe "profunda preocupação" com o tema. E refere que há membros da União Europeia que acreditam que o backstop seria até positivo para o Reino Unido, já que garante o acesso ao mercado sem as obrigações financeiras e as regras do livre movimento e pessoas. "É por isso que eles também não querem que estejamos no backstop", disse.

Boris Johnson e o "eufemismo" de May

O ex-chefe da diplomacia de May, e um dos rostos do Brexit, começa a sua intervenção a congratular a primeira-ministra por "começar a campanha para vender o acordo ao dizer que o backstop não é satisfatório". Boris Johnson diz que isso é um "eufemismo", indicando que "é muito difícil ver como este acordo pode dar certezas a alguém".

Johnson é um dos principais críticos da primeira-ministra, que responde que o acordo irá dar luz verde ao Reino Unido para negociar acordos de livre comércio com quem quiser.

"O nosso futuro está nas nossas mãos", repete May, dizendo que estar fora da União Europeia pode ser o melhor para o Reino Unido. A primeira-ministra lembra que, para os pró-europeus, fazer parte da UE é a única coisa que conta. Contudo, refere, esse não é o único fator que determina o sucesso económico.

Outro dos críticos, o conservador Jacob Rees-Mogg, recorda um documento da Câmara dos Lordes que diz que, sem acordo de Brexit, o Reino Unido não tem que pagar o acordo de divórcio. E pergunta: "O que é que o Reino Unido está a comprar com os 39 mil milhões de libras do dinheiro dos contribuintes?"

May diz que não aceita essa leitura, dizendo que mesmo saindo da União Europeia sem acordo, o Reino Unido teria que cumprir as suas obrigações financeiras.

Rees-Mogg é um dos líderes do grupo conservador que já enviou uma carta a dizer que perdeu a confiança em May enquanto líder do Partido Conservador. Caso sejam submetidas 48 cartas iguais, é desencadeada uma moção de censura e May arrisca perder e ser obrigada a sair também do número 10 de Downing Street.

Segundo referendo

Vários deputados questionam May sobre um segundo referendo sobre o Brexit, dizendo que se a primeira-ministra vai percorrer o país a tentar vender o seu acordo ao público, deveria querer ouvir o que os eleitores têm a dizer. A primeira-ministra nega essa hipótese, dizendo que cabe aos deputados cumprir aquilo que foi decidido pelos eleitores britânicos o referendo de junho de 2016.

May diz que tem ouvido o que o público quer e que, neste momento, o que o público quer é que os deputados avancem com isto de uma vez por todas.

A primeira-ministra deixa um alerta, dizendo que um segundo voto só iria dividir mais os britânicos. "Já pedimos às pessoas para escolher, elas escolheram, cabe-nos a nós cumprir isso", refere, rejeitando também a hipótese de prolongar o artigo 50 do Tratado de Lisboa. Este estabelece o prazo de dois anos para negociar a saída, que termina precisamente a 29 de março de 2019. "Vamos sair da União Europeia a 29 de março do próximo ano", repete.

Imigrantes europeus

A primeira-ministra admitiu que não devia ter dito, num discurso há uma semana, que os imigrantes dos países da União Europeia estavam a "passar à frente na fila", depois de a deputada Philippa Whitford, do Partido Nacionalista Escocês, ter exigido um pedido de desculpas (o seu marido é um médico alemão que está há mais de 30 anos no Reino Unido).

"Não devia ter usado essa linguagem naquele discurso", admitiu May, dizendo que só queria dizer que quer ter um sistema de imigração que decida que pessoas devem entrar no país baseado na contribuição que podem dar e não no local onde nasceram.