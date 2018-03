Pub

Mauro Morando chegou a Budelli por acaso: o barco em que viajava perdeu o motor e ficou à deriva, acabando na ilha italiana, em 1989. Encontrou uma casa que nunca mais abandonou - é o único habitante da ilha há quase três décadas.

Budelli é uma pequena ilha entre a Sardenha e a Córsega, colada a Santa Maria e a Razzoli, parte do Parque Nacional do Arquipélago Maddalena. Mas a melhor descrição é a do próprio Morando, através das imagens que publica nas redes sociais.

No Twitter, descreve-se como "modenese" ( de Modena), ex-professor de educação física, único habitante e guarda da ilha de Budelli desde 1989. Foi nesse ano que chegou, quando, por coincidência, o guarda estava prestes a reformar-se. De natureza rebelde, desiludido com a sociedade, decidiu ficar, contou à CNN.

No início não queria sequer falar com os turistas, mas com o passar do tempo amoleceu e começou a dar palestras no verão. Há dois anos entrou nas redes sociais: tem conta no Twitter, Instagram, e Facebook e partilha os cenários que encontra todos os dias. É a sua forma de manter contacto com a humanidade, já que no inverno passa longos dias - mais de 20, por vezes -, sem ver ninguém.

A história da ilha também tem os seus percalços: em 2016, depois de uma batalha legal entre um empresário neozelandês e o governo italiano, um tribunal decretou que Budelli pertencia ao Parque Nacional. Pouco tempo depois, o parque contestou o direito de Morando de lá viver, mas uma petição que reuniu mais de 18 mil assinaturas convenceu os políticos locais a adiarem indefinidamente a expulsão.

"A ilha foi adquirida pelo Estado e eu fico aqui até o novo presidente decidir o que fazer comigo", disse à CNN. Pela sua vontade, ficaria até morrer. "Espero morrer aqui, ser cremado e que as minhas cinzas sejam espalhadas pelo vento", disse a National Geographic.

