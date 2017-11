População desespera por notícias do submarino com 44 pessoas a bordo

Dados que se pensava terem tido origem na embarcação foram analisados

A Marinha da Argentina anunciou hoje que os sons detetados no mar não são provenientes do submarino argentino que está desaparecido desde quarta-feira, com 44 tripulantes a bordo.

O porta-voz da Armada Argentina, Henrique Balbi, afirmou que os sons foram analisados e que os especialistas determinaram que não são de ferramentas a baterem contra o casco do submarino, como se suspeitava inicialmente.

O militar explicou que os sinais devem ser provenientes de "uma fonte biológica".

Os sons foram ouvidos no Atlântico Sul, a cerca de 360 quilómetros da costa da Argentina, a uma profundidade de cerca de 200 metros.

O submarino argentino desaparecido há vários dias reportou uma avaria na quarta-feira passada, na última comunicação antes de ser dado como desaparecido, disse hoje o comandante da base naval do Mar da Prata.

O submarino San Juan continua a ser procurado sem êxito no mar da Prata, numa área com um diâmetro de 300 quilómetros da linha da costa.

Desde quarta-feira que aquela unidade da Armada argentina, que zarpou do porto de Ushuaia para uma missão de vigilância, se encontra desaparecida.

O submarino, de construção alemã, com propulsão diesel e elétrica, foi alvo de uma revisão profunda em 2014.