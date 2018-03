Maria João Rodrigues líder interina dos socialistas europeus

Pub

O grupo dos socialistas no Parlamento Europeu (S&D) vai eleger um novo líder no dia 20 em virtude da eleição de Gianni Pittella para o Senado italiano e, até lá, a deputada portuguesa Maria João Rodrigues será presidente interina, disse à Lusa fonte parlamentar.

Na reunião de hoje em Bruxelas do grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas - a denominação da família socialista no Parlamento Europeu -, Pittella anunciou a sua saída, na sequência das eleições em Itália de domingo passado, tendo já sido estabelecido um calendário para a sua sucessão, com o prazo de candidaturas aberto até 12 de março e a eleição a ter lugar no dia 20.

Ao longo das próximas duas semanas a presidência será assumida interinamente por Maria João Rodrigues (vice-presidente) que, no entanto, não será candidata à presidência do grupo, disse à Lusa a mesma fonte parlamentar.

Maria João Rodrigues liderará assim a bancada socialista europeia na sessão plenária da próxima semana em Estrasburgo e no debate de 14 de março no hemiciclo com o primeiro-ministro, António Costa, sobre o futuro da UE.

Para já, o alemão Udo Bullman é apontado como o grande favorito à sucessão de Pittella na liderança da bancada do S&D, a segunda maior família política da assembleia europeia, com 195 deputados dos 28 Estados-membros, entre os quais oito portugueses eleitos pelo PS.