Maria, 17 meses, já apareceu. Foi levada quando roubaram carro ao pai

Foi um grande alívio para os pais quando Maria Tudorica, 17 meses, apareceu três horas depois de ter sido levada por um homem que roubou o automóvel do seu pai, em Newham, Londres. A criança estava no banco dianteiro de passageiro enquanto pai, romeno, falava com um potencial comprador do carro, um Audi A5. O indivíduo acabou por entrar no veículo e arrancar com a criança ao lado. Eram 16.35 de domingo.

Durante três horas, a polícia britânica encetou buscas pela menina e pela viatura, tendo difundido alertas para os meios de comunicação social com a foto da criança. A criança e o carro foram encontrados a cerca de um quilómetro do local de onde tinha desaparecido. A Metropolitan Police confirmou no Twitter que a criança já estava a salvo.

Gheorghe Stelica, tio de Maria, disse que se sentiu "como se tivesse nascido de novo" com a notícia de que a sua sobrinha tinha sido encontrada. "Sinto que sou um homem novo. O meu irmão está feliz e agradece muito à polícia pelo serviço prestado", afirmou.

Maria já está em casa com a família. Foto foi difundida pela polícia

O automóvel pertence a este romeno que vive em Londres. Por ter um compromisso, pediu ao irmão para se encontrar com o homem que dizia estar interessado na aquisição da valiosa viatura. "Coloquei o carro à venda hoje e um homem ligou. Não parecia suspeito ao telefone, falava muito bem", explicou, citado pela BBC, acrescentando que perante a insistência do homem em ver o carro no dia, pediu ao irmão para ir mostrá-lo.

O homem que levou o carro é descrito como asiático e vestido com roupas pretas.