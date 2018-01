O líder do UKIP está envolvido numa polémica causada pela ex-namorada, que divulgou uma série de mensagens de caráter racista sobre Meghan Markle, noiva do príncipe Harry

Margot Parker sublinhou que a vida pessoal de Bolton interferiu no trabalho que devia estar a desenvolver no quadro partidário

Margot Parker, número dois do Partido Independência do Reino Unido (UKIP), demitiu-se hoje do cargo em protesto contra o líder, Henry Bolton, que desvalorizou comentários racistas da ex-namorada. Parker disse à Rádio Northampton, da BBC, que Henry Bolton conduziu o UKIP para o "limbo" e insistiu que o líder deveria demitir-se o "mais rápido possível".

Bolton está envolvido numa polémica provocada pela ex-namorada, a modelo britânica Jo Marney, que divulgou uma série de mensagens de caráter racista sobre Meghan Markle, a noiva do príncipe Henry de Inglaterra.

Apesar de ter anunciado o afastamento do cargo de direção do partido eurocético, Margot Parker, acrescentou que vai continuar no UKIP e a desempenhar funções como deputada no Parlamento Europeu.

"Seria mais rápido e fácil se chegássemos à conclusão de que ele se deve afastar rapidamente", assinalou Parker considerando que o escândalo coloca o UKIP numa "situação de limbo".

A decisão do número dois do partido ocorreu depois do apoio do Comité Nacional Executivo do UKIP, que aprovou unanimemente uma moção de censura contra Bolton por não aceitar afastar-se da liderança.

Henry Bolton dirige o UKIP desde setembro de 2017 e já tinha anunciado que ia desafiar a decisão do Comité Executivo do UKIP e que não abandona a liderança.

O comité não tem autoridade para demitir o líder, tratando-se de um processo que só pode ser decidido através do voto direto dos militantes.