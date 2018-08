Marcelo vai à Casa Branca encontrar-se com Trump

Marcelo encontra-se com Trump no final do mês

Marcelo Rebelo de Sousa e Donald Trump vão encontrar-se na Casa Branca no final de junho. Portugal e EUA já terão chegado a uma data concreta, mas que ainda não foi revelada.

A notícia é avançada pela TVI24, que acrescenta que o encontro chegou a ser equacionado para o 10 de junho, data em que o Presidente da República estará em Boston, EUA, para as comemorações do Dia de Portugal, mas Trump, nessa altura, deverá estar em Singapura para a cimeira com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un.

No primeiro encontro entre Trump e Marcelo Rebelo de Sousa, o chefe de Estado português será acompanhado por Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros.