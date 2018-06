Pub

As afirmações do Presidente da República no encontro com Putin, a propósito do Mundial 2018, foram alvo de paródia do canal de TV chinês CGTN

A reunião do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com o seu homólogo russo, Vladimir Putin, na passada quarta-feira, não passou despercebida ao canal chinês China Global Television Network (CGTN). O facto de o chefe de Estado português destacar a presença de Cristiano Ronaldo na equipa portuguesa levou o canal de televisão chinês a fazer um vídeo, no mínimo diferente, sobre o encontro no Kremlin.

No vídeo, publicado no site do CGTN e partilhado no Twitter, Marcelo Rebelo de Sousa aparece a fumar haxixe, de óculos escuros e com a cara do capitão da Seleção Nacional à sua volta.

Na audiência com o chefe de Estado português, antes do Portugal-Marrocos, Vladimir Putin fez questão de elogiar a seleção de Portugal, caracterizando-a como "uma das mais brilhantes da Europa e do mundo, com muitos adeptos na Rússia". "Claro, apoiamos e torcemos mais pela equipa russa", afirmou Putin.

Marcelo Rebelo de Sousa não descurou a possibilidade das duas seleções se defrontaram no Mundial 2018. "Da nossa parte, temos certamente Cristiano Ronaldo, mas por outro lado, a equipa russa encontra-se em excelente forma, e está a jogar em casa", salientou. "Caso esse jogo aconteça e independentemente do seu resultado, espero que não afete as nossas relações diplomáticas", acrescentou o Presidente da República.