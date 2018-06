Pub

Cerca de uma centena de pessoas ligadas a movimentos pró independência da Catalunha concentraram-se junto ao estádio de Tarragona, Espanha, onde o rei Filipe VI vai assistir à cerimónia de abertura dos Jogos do Mediterrâneo.

"Liberdade para os presos políticos" ou "Fora a coroa" foram algumas das frases entoadas pelo grupo que empenhava banheiras da Catalunha e faixas com frases pró independência.

Alguns metros à frente, mas separados por efetivos policiais da brigada móbil antimotim, concentravam-se cerca de duas dezenas de pessoas com banheiras da Espanha com o objetivo de apoiar o rei.

Já nos prédios que ladeiam o Nou Estadi, localizado em Tarragona, algumas banheiras da Catalunha convivem com as de Espanha, somando-se uma faixa com a expressão, em inglês, 'Free Catalunha' (Liberdade para a Catalunha).

O rei Filipe VI é esperado esta noite em Tarragona, cidade localizada a cerca de 100 quilómetros de Barcelona, para assistir à cerimónia de abertura dos Jogos do Mediterrâneo, que decorrem desde quinta-feira e prolongam-se até 01 de julho.

Também está prevista a presença do novo presidente da Catalunha, Quim Torra, num evento que junta 26 países.

Portugal está representado por 232 atletas em 29 modalidades.