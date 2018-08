Há já uns anos, a parte boa do destino distribuiu-me um novo rumo, cumprido sazonalmente, com muito mais prazer do que dever: Trás-os-Montes ou, se quiser aplicar maior rigor, Chaves e as suas "redondezas". Hoje, essa (pequena) fatia do tempo, livre e informal, tornou-se um desejo que só razões de força maior - e são tantas e tão inesperadas - conseguem impedir. Por motivos particulares que, para não se escorregar aqui para um desinteressante tom confessional e porventura egocêntrico, se podem resumir num ambiente familiar singular, no reencontro de pessoas e conversas acolhedoras e estimulantes, na redescoberta desse bem, muito precioso e igualmente escasso, que é o tempo "desorganizado", mais à mercê do impulso do que da contingência. Há, claro, as noites de esplanada, os apaziguadores banhos de rio (o Tuela, vizinho de Vinhais, ou o Rabaçal, próximo de Valpaços), sem multidões de formigueiro nem ruídos invasores, o petisco local (o arroz de fumeiro do Carvalho, o rim do Canjirão, os ossos da suã do Aprígio, a partir de agora também os milhos do Terra Quente, em Valpaços), as receitas caseiras, os passeios sem premeditação e com verdadeiros "descobrimentos", o recurso à cultura local (do Museu Nadir Afonso ao Parque Biológico de Vinhais). Aí, cada um terá as suas escalas e as suas escolhas.