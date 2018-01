Pub

Governo malaio diz continuar empenhado em descobrir o que aconteceu com o Boeing 777 que desapareceu quando fazia a ligação entre Kuala Lumpur e Pequim, com 227 passageiros e 12 tripulantes a bordo

O Governo da Malásia aprovou uma nova tentativa para encontrar os destroços do voo 370 da Malaysia Airlines que desapareceu no Oceano Índico há três anos e meio.

De acordo com o ministro dos Transportes da Malásia, Liow Tiong Lai, o Governo continua empenhado em manter as buscas do Boeing 777 que desapareceu quando fazia a ligação entre Kuala Lumpur e Pequim, com 227 passageiros e 12 tripulantes a bordo.

No ano passado, a Malásia, a China e a Austrália cancelaram as buscas que duravam há 1.046 dias.