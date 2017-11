Pub

As autoridades britânicas lançaram um apelo para encontrar um homem suspeito do desaparecimento de uma mala com mais de um milhão de euros em pedras preciosas

A polícia britânica está a investigar o misterioso desaparecimento de uma mala cheia de pedras preciosas que desapareceu da bagageira de um comboio. O proprietário embarcou em Londres e quando chegou ao destino, no centro de Inglaterra, percebeu que a mala desaparecera.

A polícia dos transportes divulgou a imagem de um homem, captada pelas câmaras de vigilância, que poderá estar relacionado com o roubo, pedindo a colaboração da população para o encontrar.

A mala, propriedade de um negociante de joias de 35 anos, continha mais de 40 pedras precisas, como rubis, esmeraldas e safaris, avaliadas em um milhão de libras (1,1 milhões de euros). O homem embarcou em Londres com destino a Birmingham, no dia 8 de novembro, e quando chegou a Rugby, quase a chegar, percebeu que a mala desaparecera.