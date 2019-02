Mais um tiroteio nos EUA. Há pelo menos um morto e vários feridos

Cinco mortos em dois tiroteios no Louisiana. Suspeito dos disparos em fuga

O Twitter da cidade de Aurora, que fica a cerca de 80 quilómetros a oeste de Chicago, anunciou cerca de uma hora depois de ter avisado a população da existência de "um atirador ativo" de que um suspeito tinha sido preso.

Pelo menos uma pessoa foi morta no ataque realizado numa área industrial, disse um porta-voz do médico legista.



A CNN informou que quatro polícias e "múltiplos" civis foram baleados no ataque.

Uma testemunha, John Probst, disse à CNN que viu o atirador, um colega de trabalho, a correr pelo corredor da fábrica com uma pistola equipada com uma mira laser. Probst disse à que viu pessoas a sangrar.



Os agentes policiais feridos foram hospitalizados em "condições estáveis", disse Clayton Muhammad, porta-voz da cidade de Aurora. Muhammad recusou-se a dizer quantos oficiais foram feridos, dizendo que uma atualização seria fornecida numa conferência de imprensa.

A porta-voz do presidente dos EUA, Donald Trump, disse que este estava a par do incidente. "O presidente foi informado e está a seguir a situação atual em Aurora", disse Sarah Sanders.

Segundo a organização não governamental Gun Violence Archive, este é o 39.º tiroteio que envolve várias vítimas só em 2019, no Estados Unidos, totalizando 63 mortos.