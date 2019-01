Mais resistente, mais barato e impresso em 3D - o novo capacete da Guarda Suíça

Durante mais de 500 anos, os guardas suíços protegeram o papa no Vaticano usando capacetes de metal mas esses dias acabaram para os 120 membros do exército privado da Santa Sé. O antigo capacete de metal foi substituído por uma versão impressa em 3D, de alta tecnologia do século XXI, feita de PVC resistente aos raios ultravioleta. A primeira remessa de 95 capacetes, de um carregamento total de 150, chegou à sede da Guarda Suíça no Vaticano, na terça-feira, dia 22, dia de aniversário da guarda.

Os guardas suíços costumam ficar parados durante várias horas nos eventos papais. Nicolas Albert, um dos guardas, diz que as saídas de ar do novo capacete são uma grande melhoria. "Há mais espaço entre a cabeça e o topo do capacete, o que permite que o ar flua", disse, citado pela CNN.

Ao longo dos séculos, o capacete sofreu várias mudanças mas tinha sido sempre em metal. O novo capacete foi criado pelo engenheiro Peter Portmann e pela empresa suíça 3D-Prototyp, digitalizando o original do século XVI para criar um modelo que foi moldado em PVC e pintado com uma tinta à base de água. Agora leva apenas um dia para fazer um capacete, enquanto o modelo de metal exigia vários dias. As novas versões também são mais baratas que as anteriores e custam cerca de 900 euros cada, pagas por fundos privados de doadores.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O empresário americano Jack Boyd Smith, presidente da Gaska Tape, em Indiana, e a sua mulher Laura patrocinaram parte do projeto. "Acho que é emocionante", disse Smith. "A mudança é sempre boa. É nova e moderna, mas ainda estará em conformidade com a velha guarda, por assim dizer."

Terça-feira, dia 22, marcou o 513.º aniversário da Guarda Suíça, que foi fundada oficialmente em 22 de janeiro de 1506. Quando os guardas chegaram para receber os novos capacetes, o suíço Nicolas Albert contou que havia um ar de entusiasmo. "Muitos deles estão ansiosos para usá-los porque na verdade não gostavam dos velhos capacetes", disse.

Os guardas suíços estão atualmente a recrutar elementos, mas nem todos são elegíveis. Apenas solteiros, suíços e católicos praticantes, com idade entre 19 e 30 anos, com altura superior a 1,78 metros são considerados para o trabalho.