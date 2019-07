Reino Unido. Mais de 80 mil portugueses pediram estatuto de residente

De 30 de março, quando o requerimento foi disponibilizado gratuitamente através da internet, ao final de junho quase um milhão (909 300) de cidadãos da União Europeia já pediram o estatuto de residente no Reino Unido, necessário para depois do 'Brexit'. Destes, 80 900 são portugueses, divulgou esta quinta-feira o ministério do Interior britânico.

Destes requerimentos, 805 500 foram revistos, tendo todos sido recebido visto favorável; à maioria (65%) foi reconhecido estatuto de residente permanente, os restantes 35% ficaram com o estatuto de "pré-residente".

Os recordistas foram os cidadãos polacos, com 154 mil pedidos, seguidos pelos romenos (125 500) e italianos (106 100). Os portugueses vêm em quarto lugar, os espanhóis em quinto. A maioria dos pedidos (838 200) foram recebidos em Inglaterra; 45 200 na Escócia, 13 700 em Gales e 10 500 na Irlanda do Norte.

O estatuto de residente permanente (settled status) é atribuído àqueles com cinco anos consecutivos a viver no Reino Unido, enquanto que os que estão há menos de cinco anos no país terão um título provisório (pre-settled status) até completarem o tempo necessário.

"Ninguém será deixado para trás"

O ministro do Interior, Sajid Javid, mostrou-se satisfeito com o progresso deste sistema de regularização migratória para os cidadãos da União Europeia, Suíça, Noruega e Liechtenstein, aberto no âmbito do processo da saída do Reino Unido da UE.

"Em poucos meses, centenas de milhares de cidadãos da UE e as suas famílias garantiram os seus direitos. Este é um grande progresso, mas temos mais a fazer. Os cidadãos da UE e as suas famílias têm até 31 de dezembro de 2020 para se candidatarem e não queremos que ninguém seja deixado para trás", afirmou Javid esta quinta-feira.

O estatuto de residente no Reino Unido é obrigatório para depois do 'Brexit' e garante o acesso ao mercado de trabalho e a serviços públicos como a educação, saúde e serviços sociais. Durante as duas fases de teste, lançadas entre agosto de 2018 e março deste ano, mais de 230 mil europeus requereram o estatuto. Recorde-se que a data prevista para a saída do Reino Unido da UE era 29 de março, mas foi prorrogado para 31 de outubro.

O governo português estima que residam no Reino Unido cerca de 400 mil portugueses, o que significa que mais de 22% já requereram estatuto de residente.