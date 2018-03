Pub

As chamas já destruíram 40 mil hectares de terrenos nos estados de Victoria e Nova Gales do Sul

O incêndio que neste domingo atingiu a cidade costeira de Tathra, no estado australiano de Nova Gales do Sul, terá destruído mais de 70 casas e edifícios, e só terá sido contido depois de percorrer mais de mil hectares, afirmaram as autoridades australianas à BBC nesta madrugada de segunda-feira.

Pouco antes, diferentes incêndios no estado de Victoria haviam destruído cerca de 18 propriedades, avança ainda a BBC. Horas antes desta contagem, mais de 800 pessoas haviam já abandonado as suas residências, noticiavam os meios de comunicação locais, e refugiavam-se em abrigos para fugir das chamas que já destruíram 40 mil hectares de terrenos, mataram um número ainda indeterminado de cabeças de gago e consumiram construções e alfaias agrícolas.

As autoridades emitiram alertas para 50 localidades situadas entre as cidades de Hamilton e Port Campbell, a sudoeste de Melbourne, embora a situação de maior preocupação seja o incêndio que ameaça Cobden.

Mais de 22 mil casas estão sem eletricidade, segundo o canal 9 da televisão local citado pela agência EFE.

De acordo com os Serviços de Emergência de Victoria o fogo surgiu após trovoada mas a investigação oficial à causa do incêndio continua aberta.

Os piores incêndios do país nas últimas décadas ocorreram em fevereiro de 2009, em Victoria, e provocaram 173 mortos e 414 feridos. Destruíram ainda uma superfície de 4.500 quilómetros quadrados.