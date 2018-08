Mais de 600 estudantes manifestaram-se contra a supremacia branca nos EUA

"Nós dizemos 'basta' ao racismo. O apoio aos movimentos supremacistas brancos continua. Temos de continuar a reunir-nos e a lutar contra este flagelo", disse à Efe um dos estudantes organizadores da manifestação, na Universidade da Virginia.

A manifestação estava programada no campus Charlottesville, em honra ao antigo Presidente norte-americano Thomas Jefferson (1801-1809), palco no ano passado de um encontro de grupos de extrema-direita. No entanto, as autoridades cercaram o local e instalaram um robusto sistema de segurança para controlar a entrada de pessoas, motivando os estudantes a escolherem outro palco para os protestos.

"Decidimos mudar o local. Não era seguro para nós ou para a nossa comunidade e teria sido uma traição aos nossos ideais. Queriam-nos encerrados numa jaula, mas isso não vai acontecer", disse o mesmo estudante à Efe.

Assim, mais de 600 pessoas, de acordo com as estimativas dos organizadores, marcharam pelo campus da Universidade, empunhando cartazes com mensagens contra a supremacia branca.

No dia 13 de julho do ano passado, pelo menos três pessoas morreram no âmbito de um encontro de grupos de extrema-direita em Charlottesville, no estado norte-americano de Virgínia, segundo fontes oficiais.

Uma pessoa morreu quando um carro atingiu um grupo de pessoas que, segundo testemunhas, se manifestavam contra o encontro de extrema-direita. Os outros dois mortos foram o piloto e o passageiro de um helicóptero que se despenhou nos arredores de Charlottesville, disse à época o governador do estado, Terry McAuliffe.