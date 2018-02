Pub

Uma equipa de avaliação do Governo, apoiada por militares, deverá chegar hoje à região para medir os estragos.

Mais de 30 pessoas terão morrido na sequência do sismo de magnitude 7,5 que atingiu o centro da Papua Nova-Guiné no domingo, segundo um novo balanço revelado hoje pela imprensa local, ainda sem confirmação oficial.

As equipas de socorro esforçam-se para alcançar as zonas montanhosas atingidas pelo abalo, que se registou no centro do país.

As linhas telefónicas têm estado cortadas, mas o jornal PNG Post Courier cita o administrador provincial de Hela, William Bando, que dá conta de pelo menos 13 mortos na capital das Terras Altas do Sul, Mendi, enquanto outras 18 terão morrido nos arredores.

A página Papua Nova-Guiné Aujourd'hui, citando o padre católico Pius Hal, indicou que pelo menos 10 pessoas, incluindo quatro crianças, morreram em deslizamentos de terras provocados pelo sismo.

Haverá ainda cerca de 300 feridos.

Nenhum dos números foi confirmado oficialmente. Uma equipa de avaliação do Governo, apoiada por militares, deverá chegar hoje à região para medir os estragos.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) localizou o epicentro do sismo a 90 quilómetros ao sul de Progera, na província montanhosa de Enga, e a 35 quilómetros de profundidade. O sismo ocorreu às 03:45 locais (17:45 de domingo em Lisboa).

A zona do epicentro é rica em atividades de extração de petróleo e gás.

Os sismos são frequentes na Papua-Nova Guiné, território situado numa zona intitulada "cinturão do fogo" do Pacífico, onde estão localizadas placas tectónicas, fonte de atividade sísmica e vulcânica frequente.