Mais de 30 passageiros da Ryanair hospitalizados após perda de pressão no avião

Mais de 30 passageiros de um voo da Ryanair que viajava de Dublin para a Croácia tiveram de ser assistidos na Alemanha, após uma perda de pressão na aeronave, indicaram as autoridades locais.

O avião, que transportava 189 passageiros e tinha como destino Zadar, teve de aterrar, na sexta-feira, no aeroporto Frankfurt-Hahn, após a pressão na cabina ter reduzido.

Conforme indicou a Ryanair, em comunicado, foi aplicado o procedimento padrão, sendo disponibilizadas as máscaras de oxigénio, seguindo-se uma descida controlada da aeronave.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

No total, 33 passageiros foram hospitalizados com "dores na cabeça, nos ouvidos e náuseas", de acordo com um porta-voz da polícia, citado pela agência AFP.

O grupo teve alta nesta manhã e seguirá viagem para a Croácia noutro voo.