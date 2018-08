Mais de 25 morteiros lançados a partir de Gaza

Rasto de destruição provocado pelo lançamento de morteiros num jardim-de-infância próximo da fronteira com Gaza, Israel

Mais de 25 morteiros foram lançados esta terça-feira da Faixa de Gaza contra comunidades do sul de Israel, informou o exército israelita. A mesma fonte indicou que a maioria dos morteiros foi intercetada pelo sistema de defesa 'Iron Dome'. Não há registo de vítimas.

A quantidade de morteiros lançados parece ser a maior registada num único incidente desde o conflito de 2014 entre Israel e o movimento de resistência islâmica Hamas.

Os media israelitas noticiaram que uma das cápsulas de um morteiro caiu junto a um jardim-de-infância, meia hora antes de abrir.

Fontes palestinianas informaram que minutos depois do bombardeamento e do som de sirenes de alerta em território israelita, ouviram-se várias explosões no enclave costeiro, ainda que o exército israelita não tenha confirmado qualquer represália.

A fronteira entre Gaza e Israel tem vivido momentos de tensão nas recentes semanas, com os palestinianos a promoverem protestos contra o bloqueio imposto por Israel e o Egito, após a chegada ao poder do Hamas em janeiro de 2006, em Gaza.

Pelo menos 110 palestinianos morreram desde 30 de março em resultado de ações israelitas.