Mais de 98 turcos detidos por alegado envolvimento em tentativa de golpe de Estado

As forças de segurança turcas iniciaram hoje uma operação para deter mais 98 pessoas por presumível envolvimento na alegada e frustrada tentativa de golpe de Estado de julho de 2016, noticiou a agência noticiosa Anatólia.

Segundo a agência estatal, na província de Izmir, na costa do Mar Egeu, desde o início da madrugada de hoje, as forças da ordem já prenderam 34 dos 53 soldados suspeitos, a maioria deles no ativo, estando as operações em curso.

Os suspeitos são utilizadores do ByLock, uma aplicação móvel encriptada que, presumivelmente, era utilizada pelos seguidores do clérigo islamita Fettullah Gulen, a quem Ancara responsabiliza pela alegada tentativa de golpe de Estado.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Desde que o regime turco de Recep Erdogan anunciou ter frustrado uma tentativa de golpe, cerca de 140 mil funcionários públicos foram despedidos e cerca de 50.000 foram detidos por alegado vínculo à rede de Gulen.