Mahmoud Abbas continua hospitalizado na sequência de uma operação a um ouvido

O presidente palestiniano, Mahmoud Abbas, mantém-se esta segunda-feira hospitalizado, depois de ter dado entrada no domingo na sequência de complicações decorrentes de uma operação a um ouvido, indicou um porta-voz do hospital da Cisjordânia.

O porta-voz do Hospital Istichari indica que Abbas "encontra-se bem", mas não adiantou mais pormenores sobre o estado de saúde do presidente da Autoridade Palestiniana.

No domingo à noite, Saeb Erekat, alto responsável palestiniano, disse à France Press que Mahmoud Abbas, 83 anos, "ficou com o ouvido inflamado, depois da operação a que foi submetido" na semana passada.

Uma outra fonte palestiniana, que não foi identificada, disse à France Presse que Abbas "sofre de dores no peito" e febre.

Trata-se da terceira vez que o presidente da Autoridade Palestiniana é hospitalizado desde a semana passada, após uma pequena intervenção cirúrgica ao ouvido.

Depois da operação que decorreu na terça-feira da semana passada, Abbas foi submetido a exames no sábado, e no domingo voltou ao hospital, onde ainda permanece.

No passado mês de fevereiro o estado de saúde de Mahmoud Abbas foi alvo de rumores após ter sido sujeito a exames médicos, durante uma visita aos Estados Unidos.

Abbas foi eleito presidente da Autoridade palestiniana em 2005 para um mandato de quatro anos, mas mantém-se no cargo depois de confrontos políticos com o Hamas, o movimento radical islâmico no poder na Faixa de Gaza.