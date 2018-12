Máfia calabresa. Irmão de arrependido morto no dia de Natal

Itália anuncia detenção do líder supremo das famílias mafiosas de Palermo

Marcello Bruzzese era irmão de um arrependido da máfia calabresa (Girolamo Bruzzese) que se tornou colaborador da polícia e cujas informações permitiram que fossem presos vários membros da 'Ndrangheta. No dia de Natal, ao fim da tarde, foi executado a tiro por dois homens encapuzados, quando voltava para casa, no centro histórico de Pesaro, na região italiana de Marche.

A polícia suspeita que Marcello, de 51 anos, terá sido morto às ordens de um clã da poderosa máfia calabresa, conta o The Guardian. Segundo a polícia, os homens, que usavam toucas ninja, esperaram junto do apartamento da vítima e dispararam 20 tiros com balas de 9mm. Uma das pistas seguidas pela polícia é perceber se Marcello foi vítima de um ato de vingança pelo facto de o seu irmão ter revelado informações sobre a máfia calabresa.

O pai dos irmãos Bruzzese, Domenico, era um dos braços direitos do chefe da máfia Teodoro Crea - foi morto em 1995 no que se pensa que tenha sido uma emboscada dos mafiosos. Já Girolamo juntou-se à família criminosa em Rizziconi, uma cidade da Calábria.

Em 2003, guerras internas entre a família de criminosos, levou a que Girolamo tivesse atirado sobre Crea que, no entanto, sobreviveu ao ataque. Dias depois de ter disparado sobre o chefe da máfia, entregou-se às autoridades e passou a ser informador da polícia.

Teodoro Crea sobreviveu, mas foi preso. As informações prestadas por Girolamo, irmão de Marcello que foi morto no dia de Natal - levaram, aliás, à prisão de vários membros da 'Ndrangheta, entre eles alguns políticos que estavam ligados a esta família mafiosa.

Marcello, contudo, não era membro da 'Ndrangheta e tinha-se mudado para Pesaro há três anos. A polícia investiga se a sua morte se trata de um ajuste de contas em relação ao passado.

Acredita-se que a 'Ndrangheta tenha centenas de membros em 30 países e que suas atividades envolvam milhares de pessoas em todo o mundo.

Um estudo do Instituto Demoskopika, de 2013, citado pelo The Guardian, revela que a 'Ndrangheta ganhou mais dinheiro do que o Deutsche Bank e o McDonald's juntos, tendo atingido uma faturação de 53 bilhões de euros.