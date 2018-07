Mafalda contra o aborto? Quino vem a público negar

Quino e Mafalda, em 2014, numa visita a Espanha, quando foi galardoado com o prémio Príncipe das Astúrias

O cartoonista Quino, pai de Mafalda, negou através de um comunicado nas redes sociais ter autorizado o uso da imagem da sua famosa personagem a favor da campanha contra a legalização do aborto na Argentina.

Na imagem que se tornou viral, Mafalda surge sorridente com um lenço azul celeste ao pescoço, que é símbolo dessa campanha, com a frase "salvemos as duas vidas".

A acompanhar, uma alegada frase do próprio Quino: "Disseram-me que estão a utilizar sem autorização a imagem de Mafalda na campanha de legalização do aborto (coisa que me irrita) mas aproveito para esclarecer que a Mafalda sempre estará a favor da vida, por isso, não lhe ponham um lenço verde, porque a sua cor é o azul celeste."

A falsa imagem que se tornou viral nas redes sociais © DR

Num comunicado, Joaquín Salvador Lavado (o nome verdadeiro de Quino), que acaba de celebrar os 86 anos e perdeu parte da visão devido a um glaucoma, negou ser responsável pela imagem.

"Difundiram-se imagens de Mafalda com o lenço azul que simboliza a oposição à lei da interrupção voluntária da gravidez. Não a autorizei, não reflete a minha posição e peço que seja removida", escreveu num comunicado partilhado pela Ediciones de la Flor, que há décadas publica os seus trabalhos. "Sempre acompanhei as causas dos direitos humanos em geral, e a dos direitos humanos das mulheres em particular, a quem desejo sorte nas suas reivindicações", acrescentou.

A lei que permite a interrupção voluntária da gravidez até à 14.ª semana foi aprovada em junho na Câmara de Deputados (129 votos a favor e 125 contra), mas terá ainda que passar no Senado, num debate marcado para 8 de agosto. O azul celeste é a cor da campanha contra, enquanto o verde é usado pelos que estão a favor.