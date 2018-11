Mãe impede filho de assaltar autocarro... à chinelada

As pessoas dividem-se por muitas linhas, os que fazem ponte e o os que não fazem ponte, os que acham que os cientistas descobrem e os que acham que os cientistas inventam, os que mudam a voz quando falam ao telefone com os seus mais que tudo e os que não mudam. Mas a divisão mais fundamental é entre os que fazem médias e os que dizem que é impossível fazer uma média. Quanto dinheiro gastas por mês? Varia muito. Mas em média? Não dá para fazer uma média. Há pessoas rigorosas e pessoas não rigorosas. Tudo bem com ambas. O pior são aqueles que desconhecem, renunciam ou desprezam a virtude do rigor quando este é possível.