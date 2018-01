Pub

Paquistão, Afeganistão e Nigéria são os únicos países do mundo onde a polio não foi eliminada

Duas mulheres foram mortas no Paquistão quando imunizavam crianças contra a poliomielite. Sakina Bibi, de 50 anos, e a filha, Alizah, foram mortas a tiro em Quetta, avança o jornal britânico Guardian.

Este é último de uma série de ataques que visam as equipas que tentam proteger as crianças contra esta doença altamente contagiosa, que afeta o sistema nervoso e pode causar paralisia. Os talibãs, alguns clérigos e outras organizaçõs olham com desconfiança para as campanhas de imunização e há acusações de que servem, na realidade, para esterilizar as crianças.

Paquistão, Afeganistão e Nigéria são os únicos países do mundo onde a polio não foi eliminada - em regiões do mundo como a Europa não há casos registado desde o início deste século (2002), por exemplo.

O primeiro-ministro paquistanês Shahid Khaqan Abbasi já condenou os ataques.