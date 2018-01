Pub

Mulher de 34 anos está acusada do crime de exposição ou abandono

Uma mulher foi detida por deixar o filho de 3 anos durante 14 horas na esquadra, em Alicante. A criança perdeu-se e foi encontrada de pijama, na rua. Mas a mãe demorou horas a ir buscá-la depois de ser informada de que o menino estaria com a polícia, segundo o diário Las Provincias.

O caso ocorreu na quarta-feira passada em Torrevieja. A mãe da criança estava com a amigos quando perdeu a criança de vista, por volta das 20.30. Um empregado de um restaurante viu o rapaz na rua, descalço e sem identificação, e chamou o 112. Já depois de a polícia levar a criança, o mesmo homem relatou que viu uma mulher à procura do menor e que a informou de que o menino tinha ido com a polícia.

A criança foi levada para a esquadra, mas, segundo o jornal, não houve nenhuma tentativa de contacto por parte da mãe durante a noite. Assim, horas depois foi reencaminhada para o hospital, para fazer exames. A mulher só contactou a polícia às 8.30 do dia seguinte e só apareceu para ir buscar a criança às 10.30, catorze horas depois do desaparecimento.

Segundo o Las Provincias, a mulher de 34 anos disse à polícia que deixou a criança com outras, enquanto tomava um copo com amigos, e que depois lhe disseram que estava com a polícia e que confiou, uma vez que estava "cansada".

A mulher foi presente a tribunal na sexta-feira e a criança ficou sob a tutela dos serviços sociais.